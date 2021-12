La definizione e la soluzione di: Le singole parti di un regolamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COMMI

Curiosità : Le singole parti di un regolamento

nullità del regolamento stesso. Nessuna norma costituzionale impone a un regolamento di richiamarsi a norme primarie, a pena di inefficacia, né di indicare ... Significato commi

Neologismi (2008) agro-villa s. f. (iron.) Villa di campagna; con particolare riferimento la polemica sul saccheggio delle Eolie, hanno infilato nel mucchio di articoli, commi e sub-commi della manovra finanziaria, la solita leggina sulle «agro-ville» già soppressa due suddivisione sud:ivi'zjone s. f. dal lat. tardo subdivisio -onis. - 1. operazione del suddividere: la s. in commi degli articoli di legge articolazione, divisione, frazionamento, non com. porzionamento, ripartizione, scissione, separazione, spartizione. accorpamento, fusione, riunione, Definizione Treccani

