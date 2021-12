La definizione e la soluzione di: Il simbolo dell osmio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OS

Curiosità : Il simbolo dell osmio

L'osmio è l'elemento chimico di numero atomico 76 e il suo simbolo è Os. È un metallo di transizione del periodo del platino: è un metallo duro, di color ... Significato os

L'osmio è l'elemento chimico di numero atomico 76 e il suo simbolo è Os. È un metallo di transizione del periodo del platino: è un metallo duro, di color

