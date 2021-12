La definizione e la soluzione di: Mi seguono in càmice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CE

Curiosità : Mi seguono in camice

da paese a paese e a seconda dei sistemi scolastici, ma in genere consistono in una camicia indossata assieme ad una gonna sopra una culotte o grembiule ... Significato ce

ce1 pron. e avv. – Forma che il pron. o avv. atono ci assume davanti a lo, CLASS='testo_corsivo'>la, li, le, ne; per es.: ce lo disse, ce le diede, ce ne vollero; anche in posizione enclitica: spiegàrceli, pàrlacene. pelliccia pe'l:it?:a ant. pilliccia s. f. lat. tardo pellicia, agg. femm. der. di pellis 'pelle' pl. -ce. - 1. zool. insieme dei peli che coprono il corpo di un animale ? PELAME. 2. estens. pelle villosa d'animale trattata pelo. Definizione Treccani

