Segue il nominativo

Soluzione 8 lettere : GENITIVO

Curiosità : Segue il nominativo

uscenti in -as al nominativo singolare, che hanno accusativo singolare in -an o -am e vocativo singolare in -a; i maschili col nominativo singolare in -es ... Significato genitivo

genitivo agg. e s. m. dal lat. genetivus o genitivus (casus), esteso per analogia) da desinenze proprie; ma già nel 1° secolo d. C., in latino il genitivo di tipo flessivo cede a una costruzione analitica con la prep. de (meno spesso ex), che Definizione Treccani

