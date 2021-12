La definizione e la soluzione di: Il segno che eleva di mezzo tono la nota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIESIS

Curiosità : Il segno che eleva di mezzo tono la nota

dove per la prima volta l'io del poeta si eclissa a favore di un'universalità corale che eleva il suo grido di speranza e la sua fiducia in Dio. La moltitudine ... Significato diesis

dïè?is s. m. dal lat. diesis, gr. d?es?? «passaggio, pezzo; un doppio d. (??) indica l’alterazione di due semitoni. Sia il diesis sia il doppio diesis vengono annullati con il segno del bequadro (v.). 2. Presso i Greci, significava diesis di'?zis s. m. dal lat. diesis, gr. díesis 'passaggio, intervallo'. - mus. segno musicale che, anteposto a una nota, prescrive l'alterazione della stessa di un semitono ascendente ? accidente, alterazione. bemolle. ? bequadro. > doppio d., d., bemolle, doppio bemolle. Definizione Treccani

Altre definizioni con segno; eleva; mezzo; tono; nota; Dopo il segno della Croce; Un disegno dell architetto; Il disegno del writer sui muri; Assegno spendibile nell immediato; eleva re a divinità; Somma più eleva ta risarcibile da un assicurazione; Quelli della sosta eleva no contravvenzioni; La pratica con cui si preleva il latte dalla mucca; In mezzo al labirinto; In mezzo al giornale; Un mezzo di impugnazione delle sentenze; Frase fatta: Senza __ tempo in mezzo !; Quelle ardenti emettono idrocarburi gassosi; Gianni Agnelli lo era per antono masia; Quelli sacri incutono timore e rispetto; Per farlo si usano ruspe o martelli che abbattono ; Ha gli stessi connota ti d un altro; Una nota canzone di Pino Daniele del 1991; Sono una nota opera del matematico greco Euclide; Il nome della nota brigata paracadutisti italiana; Cerca nelle Definizioni