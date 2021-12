La definizione e la soluzione di: Si sedette sotto una spada appesa a un filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DAMOCLE

Curiosità : Si sedette sotto una spada appesa a un filo

spada s. f. lat. spatha, dal gr. sp???, propr. «spatola», strumento dei tessitori e dei di Gesù all’apostolo che voleva difenderlo con l’arma, Matteo 26, 52); s. di Damocle, quella che Dionigi il Vecchio, tiranno di Siracusa , fece appendere per un filo sulla testa CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – MILITARIA Definizione Treccani

