La definizione e la soluzione di: Scuola, canale TV.

Soluzione 3 lettere : RAI

Curiosità : Scuola, canale TV

Rai Scuola è un canale televisivo italiano tematico gratuito edito dalla Rai, curato da Rai Cultura e dedicato alla formazione scolastica e alla didattica ... Significato rai

rai s. m. pl. dal prov. rai «raggio». – Forma poet. per raggi, usata : Era il giorno ch’al sol si scoloraro Per la pietà del suo fattore i rai (Petrarca); i rai di che son pie le stelle Alle obblïate sepolture ( Foscolo ); in senso fig.: di tua CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA scolorare der. di colorare, col pref. s- nel sign. 1 io scolóro, ecc.. - ¦ v. tr. 1. fare perdere il colore o diminuirne la vivacità: l'esposizione al sole ha scolorato .: Era 'l giorno ch'al sol si scoloraro Per la pietà del suo fattore i rai F. Petrarca offuscarsi, sbiadirsi. 2. fig. assumere contorni più vaghi appannarsi, attenuarsi Definizione Treccani

