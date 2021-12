La definizione e la soluzione di: Scorre nel Parmense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TARO

Curiosità : Scorre nel Parmense

San Secondo Parmense Wikivoyage contiene informazioni turistiche su San Secondo Parmense Sito ufficiale, su comune.san-secondo-parmense.pr.it. San Secóndo ... Significato taro

taro s. m. da una lingua polinesiana, attrav. l’inglese. – Nome di una pianta aracea, detta anche t. egiziano (lat. scient. Colocasia esculenta, sinon. C. antiquorum), originaria dell’Asia tropicale ed estesamente coltivata per i suoi tuberi ricchi di amido da cui viene estratta della fecola; è Definizione Treccani

