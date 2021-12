La definizione e la soluzione di: Schiantato dal dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISTRUTTO

Curiosità : Schiantato dal dolore

Significato distrutto

DISTRUGGERE 1. DISTRUGGERE vuol dire danneggiare qualcosa in modo irreparabile, rovinare completamente sconfiggere in modo pesante, infliggendo gravi perdite, sterminare (l’esercito nemico è stato distrutto), 3. oppure anche ridurre al niente, fare a pezzi, far sparire (d. una distrutto agg. part. pass. di distruggere. - 1. di cosa che ha subìto distruzione demolito, devastato. danneggiato, rotto, rovinato. intatto, intero, sano. 2. fig. di persona in condizioni di estrema debolezza fisica o morale abbattuto, annientato, disfatto, rovinato. avvilito, Definizione Treccani

