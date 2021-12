La definizione e la soluzione di: Lo scavo sul fondo del mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DRAGAGGIO

Curiosità : Lo scavo sul fondo del mare

situazione media del moto ondoso) e antropiche (navigazione, industrializzazione, pesca). L'apertura dello scavo sul fondo del mare viene realizzata con ... Significato dragaggio

dragàggio s. m. dal fr. dragage, der. di draguer «dragare». – 1. che riproducono, a distanza, le variazioni necessarie all’innesco delle mine stesse. Attualmente il dragaggio viene effettuato anche con elicotteri opportunamente attrezzati. CATEGORIA: MILITARIA escavazione eskava'tsjone s. f. dal lat. excavatio -onis. - edil. atto dello scavare sbancamento, scavamento, scavatura, scavo, sterramento, sterro, di fondali sommersi dragaggio. interramento. Definizione Treccani

