La definizione e la soluzione di: Scagiona l indiziato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALIBI

Curiosità : Scagiona l indiziato

della città. Quando Cavalleri si uccide, lasciando una confessione che lo scagiona, i sospetti di Elena si concentrano su Linda, difesa da un rampante avvocato: ... Significato alibi

àlibi s. m. dal lat. alibi, avv., «altrove». – 1. Nel diritto penale, mezzo un a.; essere fornito di un a. a tutta prova, di un a. di ferro, ineccepibile; provare l’alibi. 2. estens. Scusa, pretesto, giustificazione: cercare un a. morale; crearsi dei falsi alibi 'alibi s. m. dal lat. alibi, avv., 'altrove'. - 1. giur. prova con cui un indiziato dimostra di essersi trovato altrove quando fu commesso un reato. 2. estens. motivazione che giustifica o discolpa attenuante, giustificazione, pretesto, scusa, scusante. Definizione Treccani

