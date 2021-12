La definizione e la soluzione di: Sbocca nel mar Caspio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : URAL

Curiosità : Sbocca nel mar Caspio

preoccupate dal regresso del mar Caspio, ritennero opportuno intervenirne in soccorso. Nel 1980 la baia/laguna venne separata dal Caspio tramite uno sbarramento ... Significato ural

alano1 s. m. dal lat. Alanus, con il sign. 1; nel sign. 2, è prob. voce d’altra origine, incerta. – 1. all’antica popolazione degli Alani, nomadi e cavalieri di grande audacia, che abitarono le steppe dell’Ural, del lago di Aral e del Mar Caspio , e che nel sec. 5° d. C. si Definizione Treccani

Altre definizioni con sbocca; caspio; Vi sbocca il Ticino; Il mare in cui sbocca il Don; Triviali, sbocca ti; sbocca , come il Volga, nel Caspio; Sbocca, come il Volga, nel caspio ; Sbocca nel caspio ; Va a morire nel caspio ; Immissario del caspio ; Cerca nelle Definizioni