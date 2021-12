La definizione e la soluzione di: Il Santo cui è dedicata la sagra paesana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

religiose, sagra paesana, fuochi d'artificio a terra e in aria, concerti, luminarie. Molto sentita la festa dai Boschesi che rinnovano la tradizione con ... Significato patrono

patròno s. m. dal lat. patronus, der. di pater -tris «padre». – 1. Nell’antica Roma , colui che ha manomesso, cioè affrancato, uno schiavo, considerato nel suo rapporto con la persona manomessa, in quanto mantiene verso questa particolari diritti e doveri. 2. (f. -a) Protettore, difensore e sim. patrono pa'tr?no s. m. dal lat. patronus, der. di pater -tris 'padre'. - 1. eccles. santo che viene onorato in partic. da una città, regione e sim., quale intercessore presso Dio santo protettore. 2. estens., non com. chi dà appoggio a iniziative sociali, culturali, ecc. e ? Definizione Treccani

