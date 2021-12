La definizione e la soluzione di: La Santa patrona di Barcellona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EULALIA

Curiosità : La Santa patrona di Barcellona

Artistico spagnolo. La cattedrale è dedicata alla Santa Creu (la Santa Croce) e a santa Eulalia, la patrona di Barcellona (12 febbraio), la quale subì il martirio ... Significato eulalia

sequènza (ant. o pop. seguènza) s. f. dal lat. tardo sequentia, der. a ogni modulazione corrisponda una sillaba del testo poetico che viene aggiunto. S. di santa Eulalia, uno degli esempî più antichi di questo tipo di composizione, e, nel contempo CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

Altre definizioni con santa; patrona; barcellona; santa Chiara lo è dell Italia; Può essere bianca, santa ... ed enigmistica; Vi nacquero san Francesco e santa Chiara; santa del 17 settembre; Santa Lucia è patrona di questa città siciliana; La santa patrona della musica e dei cantanti; La patrona d'Italia; Anagramma di patrona ti che rima con tanto; Lo stadio di calcio del barcellona ; Gli animatissimi tipici viali di barcellona ; _ Nou: il barcellona ci gioca in casa; Il tipico corso di barcellona ; Cerca nelle Definizioni