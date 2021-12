La definizione e la soluzione di: Salite ripide e brevi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAMPE

Curiosità : Salite ripide e brevi

ogni anno a metà aprile tra le Ardenne e il Limburgo, caratterizzate dal profilo ondulato, con salite brevi, ripide e strette. Le tre corse si tengono solitamente ... Significato rampe

scala s. f. lat. tardo scala -ae (nel lat. class. soltanto al plur., scalae -arum), der. a chiocciola (v. chiocciola); s. ripida, erta, comoda, agevole; spesso al plur., l’insieme di più rampe: salire, scendere le s., fam. fare le s. (ha il fiatone perché ha fatto le s CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI pianerottolo pjane'r?t:olo s. m. der. di piano². - archit. spazio che in una scala si interpone alle rampe di scalini ballatoio, ripiano. Definizione Treccani

Altre definizioni con salite; ripide; brevi; Le discese __ e le risalite ; Per le sue pedalate sono ideali le salite ; salite sul podio; Ripide salite ; Tragedia di Euripide ; Protagoniste di una nota tragedia di Euripide ; Una tragedia di Euripide andata persa; Danno il titolo a una tragedia di Euripide ; brevi post... su Instagram; Numero... dell appartamento abbrevi azione; Un abbrevi azione degli indici; brevi scontri di pattuglie; Cerca nelle Definizioni