La definizione e la soluzione di: Un sale dei dadi da brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GLUTAMMATO

Curiosità : Un sale dei dadi da brodo

glutammato monosodico, che è l'ingrediente principale dei dadi da brodo e dei preparati granulari per brodo, trova uso nell'industria alimentare come additivo ... Significato glutammato

lìtio s. m. lat. scient. Lithium, der. di precedenti termini chimici, oggi disusati, che risalgono al gr. ???e???, agente riducente. I sali di litio, inoltre, soprattutto il carbonato e il glutammato, sono talvolta utilizzati in psicoterapia per la prevenzione di stati di eccitamento e Definizione Treccani

