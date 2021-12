La definizione e la soluzione di: Il rumore delle onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCIABORDIO

Curiosità : Il rumore delle onde

significati, vedi Rumore (disambigua). Il rumore è un segnale di disturbo rispetto all'informazione trasmessa in un sistema. Come i suoni, il rumore è costituito ... Significato sciabordio

s. m. der. di sciabordare. – Uno sciabordare continuato; il rumore dello sciabordare, o un rumore simile a questo; gorgoglio che un liquido fa quando è mosso (o quando un corpo è agitato all’interno di un liquido): lo sc. delle onde contro gli scogli; s’udiva soltanto uno sc.: l’acqua che sciabordio ?abor'dio s. m. der. di sciabordare. - rumore di liquidi che urtano contro un ostacolo: lo s. delle onde contro gli scogli sciacquìo, sciaguattìo. Definizione Treccani

