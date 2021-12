La definizione e la soluzione di: Un rottame... che può essere umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RELITTO

Curiosità : Un rottame... che puo essere umano

questa è la durata media della vita utile di un manufatto in rame. Il rottame può essere di due tipi: di primo tipo o di recupero, quando proviene dallo smantellamento ... Significato relitto

relitto agg. e s. m. dal lat. relictus, part. pass. di relinquere «lasciare», e nel passivo verticali della crosta terrestre (per es., il Mar Caspio ). b. In biologia, specie relitte, elementi di faune e flore in passato ampiamente distribuite e attualmente limitate a relitto s. m. dal lat. relictus, part. pass. di relinquere 'lasciare', e nel passivo 'rimanere'. - 1. marin., aeron. ciò che resta di una nave naufragata o di un aereo precipitato ? carcassa, rottame. 2. fig. persona ridotta in misere condizioni fisiche, sociali, economiche cadavere, Definizione Treccani

Altre definizioni con rottame; essere; umano; Un rottame umano; rottame di nave affondata; Può essere sia rosa che giallo; Può essere usato come sinonimo di Paradiso; Possono essere a cono, a rocchetto, texani..; Che possono essere puliti senza rovinarsi; Tentò il volo umano ; Riveste tutto l addome umano ; Il __ umano , romanzo di Stephen Amidon del 2004; I cubani o toscani che si fumano ; Cerca nelle Definizioni