La definizione e la soluzione di: Rose giallastre.

Soluzione 3 lettere : TEE

Curiosità : Rose giallastre

inoltrato. Rose a cespuglio Rose ad alberello Rose arbustive Ibridi di Tea e Floribunde Rose nostalgiche Rose miniatura Rose rampicanti Rose inglesi Rose tappezzanti ... Significato tee

tee s. ingl. di origine ignota (pl. tees ), usato in ital. al masch. – Nel golf: a. La piazzola di partenza dalla quale il giocatore deve battere la palla: è un rettangolo erboso pianeggiante lungo 3 m e largo 2 m circa, predisposto su un rialzo del terreno. b. Supporto di plastica o Definizione Treccani

