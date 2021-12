La definizione e la soluzione di: Riprendersi da un colpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIAVERSI

Curiosità : Riprendersi da un colpo

aiuta i suoi compagni d'armi, sparando a Wesker, che continua a riprendersi colpo dopo colpo. Infine Wesker viene raggiunto alla testa dai proiettili della ... Significato riaversi

riavére v. tr. comp. di ri- e avere2 (coniug. come avere; mi sento r.; anche fig.: alla lettura di quel telegramma si sentì r.; con valore causativo, far riavere: fece r. la donna svenuta con dei sali; quel buon vino mi ha fatto r.; la abbioccarsi v. rifl. der. di biocca, col pref. a-¹ io m'abbiòcco, tu t'abbiòcchi, ecc., region. - 1. raggomitolarsi come una chioccia ? acciambellarsi, accoccolarsi, a. cadere preda del sonno addormentarsi, fam. appisolarsi, assopirsi. lett. riaversi, ridestarsi, risvegliarsi. b. estens. sentirsi stanco, annoiato, demotivato e sim Definizione Treccani

