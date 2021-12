La definizione e la soluzione di: Rimborsato dei danni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISARCITO

Curiosità : Rimborsato dei danni

termine di scoperto quella quota percentuale del danno che non verrà rimborsata, perché "non coperta" (ad es.: "nel caso di furto del veicolo il danno ... Significato risarcito

risarcire v. tr. dal lat. resarcire, propr. «racconciare, rappezzare», fig. «risarcire», comp. di re- ) o intr. pron., cicatrizzarsi: una ferita che stenta a risarcire o a risarcirsi, che non è ancora risarcita. 2. Con riferimento a danni pecuniarî o materiali, compensarli con riparabile ripa'rabile agg. dal lat. reparabilis. - 1. di errore, che può avere rimedio: torto, sbaglio r. emendabile, rimediabile. irreparabile, irrimediabile. 2. di danno e sim., che può essere risarcito indennizzabile, risarcibile. irreparabile. 3. di oggetto, che può essere riparato: apparecchio non facilmente r. accomodabile Definizione Treccani

