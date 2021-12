La definizione e la soluzione di: Si rilascia in Questura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PASSAPORTO

Curiosità : Si rilascia in Questura

dizionario «questura» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su questura Elenco di siti web delle questure italiane, su questure.poliziadistato ... Significato passaporto

passapòrto s. m. comp. del tema di passare e porto nell’ant. sign. di «luogo di passaggio». – Documento (in Italia rilasciato dal ministero degli Esteri e per sua delega dalla questura) che dà la facoltà al cittadino di uno stato di allontanarsi dal territorio nazionale per entrare in quello di un passaporto pas:a'p?rto s. m. comp. di passare e porto nell'ant. sign. di 'luogo di passaggio'. - 1. amministr. documento personale che dà la facoltà al cittadino di uno stato di allontanarsi dal territorio nazionale per recarsi all'estero ? lasciapassare, salvacondotto. ? documento. 2. Definizione Treccani

