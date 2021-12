La definizione e la soluzione di: Rientrano in certe matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MINE

Curiosità : Rientrano in certe matite

mine detector ‹màin ditèktë› locuz. ingl. (propr. «rivelatore di mine»; pl. mine detectors ‹ ditèktë?›), usata in ital. come s. m. – Espressione corrispondente all’ital. cercamine, apparecchio usato per localizzare mine nelle zone minate. mine detector 'main di'tekt?, it. 'main de't?ktor locuz. ingl. propr. 'rivelatore di mine', usata in ital. come s. m. - apparecchio usato per localizzare mine cercamine. Definizione Treccani

