La definizione e la soluzione di: Riempiti sino all orlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RICOLMI

Curiosità : Riempiti sino all orlo

l'acqua aveva ristretto il buco dello stivale che si era perciò riempito sino all'orlo, non gli restò che mantenere la sua parola e così sposò la vedova ... Significato ricolmi

ricolmare v. tr. comp. di ri- e colmare (io ricólmo, più fam.: r. di doni, di promesse, di complimenti, di carezze, di baci; Iddio La ricolmi d’ogni felicità. In senso concr., riempire, rialzare o sopraelevare (un terreno) in modo da Definizione Treccani

