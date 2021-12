La definizione e la soluzione di: Riduce gli utili delle aziende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRISI

Curiosità : Riduce gli utili delle aziende

materiali potenzialmente utili, garantisce maggiore sostenibilità al ciclo di produzione/utilizzazione dei materiali, riduce il consumo di materie prime ... Significato crisi

cri?i (ant. cri?e) s. f. dal lat. e militare. Nel linguaggio giornalistico si parla inoltre di c. al buio, per indicare una crisi di governo che si apre senza che ci sia la prospettiva di una nuova maggioranza; c crisi 'krizi s. f. dal lat. crisis, gr. krísis 'scelta, decisione'. - 1. a. med. fase culminante nella manifestazione dei sintomi di un processo stato di speciale turbamento confondersi, disorientarsi, sconcertarsi, turbarsi. sconvolgersi; essere in crisi fam. essere messo male, fam. passarsela male; mettere in Definizione Treccani

