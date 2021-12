La definizione e la soluzione di: Ridotti in cocci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROTTI

Curiosità : Ridotti in cocci

dopo essere stato ridotto all'impotenza , per farsi restituire il cappello domanda "vuoi cocci o soldi?", se si risponde "cocci" porta soldi, e viceversa ... Significato rotti

rótto agg. e s. m. part. pass. di rompere; lat. ruptus, part. pass. di rumpere. ; e in senso più spreg.: r. al vizio, al gioco, ecc.; A vizio di lussuria fu sì rotta, Che libito fé licito in sua legge (Dante). Ant. nel senso di irruente, eccessivo nel parlare rompere. Finestra di approfondimento Divisioni intenzionali - Vi sono molti modi di ridurre un tutto in più parti. Dividere implica un sezionamento ordinato e per lo più finalizzato, per es. alla spartizione fuori e ho dovuto rompere un vetro per entrare. Si può rompere qualcosa senza danno abbiamo rotto l’uovo di Pasqua e vi abbiamo trovato una bella sorpresa, anche se il più delle Definizione Treccani

Altre definizioni con ridotti; cocci; ridotti di peso; Estremamente ridotti , appena sufficienti; Un file a cui sono stati ridotti i bit; ridotti a brandelli; Se non è scocci are è asciugare; Le rompe... lo scocci atore; cocci uti, ostinati; Il pavimento che va dalla sinfisi al cocci ge; Cerca nelle Definizioni