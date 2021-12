La definizione e la soluzione di: Ricevono schiaffi e baci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUANCE

Curiosità : Ricevono schiaffi e baci

Filomeña o la scena degli schiaffi col prete pugliese davanti al Colosseo, con sottotitoli in arabo - , Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio (1983), L'allenatore ... Significato guance

impelare v. tr. der. di pelo (io impélo, ecc.). – Ricoprire di peli, detto di animali in braccio il gatto, mi sono tutto impelato. Con accezione partic., nell’uso poet. ant., i. le guance, il mento, il labbro, mettere i peli, la barba: Prima fien triste che le infossare der. di fossa, col pref. in-¹ io infòsso, ecc.. - ¦ v. tr. 1. agr. mettere in una fossa: i. il grano. 2. estens. di morbo, stenti suolo si infossa abbassarsi, affondare, avvallarsi, sprofondare. 2. estens. di volto, guance, presentare un infossamento: le gote gli si sono infossate incavarsi, scavarsi Definizione Treccani

