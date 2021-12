La definizione e la soluzione di: Ricchi di HP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POTENTI

Curiosità : Ricchi di HP

tradizioni di calcolatori professionali HP, in contrasto con i loro più recenti calcolatori avanzati che sono stati visti come ricchi di funzionalità ... Significato potenti

Neologismi (2008) dipietrese s. m. e agg. Il linguaggio tipico di Antonio figura del piccolo provinciale che come in un film di Frank Capra mette sotto accusa i potenti e che anni fa aveva successo nel mondo e si guadagnava le copertine dei settimanali udienza u'dj?ntsa s. f. dal lat. audientia, der. di audire, rifatto su udire; nel sign. 2, sul modello dell'ingl. audience. - 1. l'ascoltare qualcuno per rispondere o per prendere atto di quanto dice: non è facile trovare u. presso i potenti ascolto, attenzione. ? Espressioni: dare udienza a qualcuno accordare la propria attenzione a chi Definizione Treccani

