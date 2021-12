La definizione e la soluzione di: La Ribeiro garibaldina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANITA

Curiosità : La Ribeiro garibaldina

Menotti, giustiziato nel 1831 a Modena. Possieri, p. 98 ^ G. Ghelli, La Garibaldina. Repubblica, figlia di due padri, Firenze, Mauro Pagliai Editore, 2010 ... Significato anita

Neologismi (2008) libro-culto (libro culto), loc. s.le m. Libro che è oggetto rispetto al libro-culto «Dieci piccoli indiani» firmato da un’icona come Agata Christie . ( Anita Loriana Ronchi , Giornale di Brescia, 1° aprile 2004, p. 16, Cronaca) • mentre si Definizione Treccani

Altre definizioni con ribeiro; garibaldina; Fiume teatro di una battaglia garibaldina nel 1860; Quella garibaldina ... era rossa; La più eroica garibaldina ; Cerca nelle Definizioni