La definizione e la soluzione di: Un rettile acquatico.

Soluzione 14 lettere : SERPENTE DI MARE

Curiosità : Un rettile acquatico

acquatico e quindi adattata, per le fondamentali funzioni biologiche, alla vita in un ambiente strettamente terrestre. Il numero di specie di rettili

serpènte s. m. lat. serpens -entis, propr. part. pres. di serpere «strisciare». – molto attivo, ma che mordono difficilmente e solo se molestati (col nome di serpenti di mare si indicano anche, nel linguaggio com., alcuni pesci dal corpo serpentiforme della zoologia. Finestra di approfondimento Caratteristiche degli animali - Abissale; acefalo; acquatico; an?bio; antropomorfo; apodo; arboricolo; attero; bipede; branchiato; carnivoro; - Giglio di mare; oloturia; o?ura; riccio di mare; stella di mare. Ciclostomi - coccodrillo; gaviale. 3. O?di: an?sbena; biacco; boa; cobra; pitone; serpente a sonagli; vipera.

