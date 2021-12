La definizione e la soluzione di: Un respiro del moribondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RANTOLO

Curiosità : Un respiro del moribondo

principale dell'agabbadora una mazza, ma un piccolo giogo in miniatura che veniva poggiato sotto il cuscino del moribondo, al fine di alleviare la sua agonia ... Significato rantolo

rà ntolo s. m. der. di rantolare. – 1. Il respiro ansante, frequente, affannoso dalla cavità patologica o dalla fase respiratoria in cui si producono, si distinguono rantoli a grosse, medie e piccole bolle, inspiratorî ed espiratorî, e, riguardo alla risonanza s. m. der. di rantolare. - 1. respiro affannoso dei moribondi: esalare un r. ansito, ant. rangola. ? lett. anelito. 2. med. rumore provocato dal passaggio dell'aria respiratoria in cavità bronchiali o polmonari contenenti materiale secretorio crepitazione, crepitìo, ronco, tirage Definizione Treccani

