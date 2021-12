La definizione e la soluzione di: La residenza di Artù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAMELOT

Curiosità : La residenza di Artu

Britanniae di Goffredo di Monmouth nel XII secolo, che indicò Tintagel come luogo del concepimento di Artù. Goffredo racconta infatti la storia secondo la quale ... Significato camelot

camelot ‹kamló› s. m., fr. voce di provenienza gergale. – Venditore ambulante. Furono chiamati camelots du roi («strilloni del re»), in Francia , gli studenti monarchici che, soprattutto nel periodo fra le due guerre mondiali, vendevano nelle vie le copie del giornale Action française . Definizione Treccani

Altre definizioni con residenza; artù; Il magazzino... residenza ; Il castello della Scozia che è una residenza estiva dei sovrani inglesi; Era la residenza di Artù; Abitazione, residenza ; La forma della pizza o della tavola di artù ; Il giovane artù ne La spada nella roccia della Disney; La terra leggendaria di Re artù ; Era la residenza di artù ; Cerca nelle Definizioni