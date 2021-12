La definizione e la soluzione di: Rendono interessante il concorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PREMI

Curiosità : Rendono interessante il concorso

la laguna, con una torretta di avvistamento per il birdwatching, la rendono una meta interessante per il turismo naturalistico. Fra le attività sportive ... Significato premi

Neologismi (2008) premiopoli (Premiopoli), s. f. inv. (iron.) Le Ranieri Polese , Corriere della sera, 9 febbraio 2008, p. 47). Composto dal s. m. premio con l’aggiunta del confisso -poli2. Già attestato nella Repubblica del 25 marzo 1990, p. 33 sorteggiare v. tr. der. di sorte io sortéggio, ecc.. - assegnare premi, titoli e sim., mediante sorteggio: s. i premi; s. i giurati estrarre o tirare a sorte, lett. Definizione Treccani

