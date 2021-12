La definizione e la soluzione di: La regione di produzione del Verdicchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MARCHE

Curiosità : La regione di produzione del Verdicchio

Il Verdicchio dei Castelli di Jesi è un vino a Denominazione di Origine Controllata (DOC) prodotto nelle province di Macerata e di Ancona Verdicchio minimo ... Significato marche

marca1 s. f. dal germ. marka «segno». – 1. a. della stagione, della latitudine, della salinità, ed è individuato dalle sigle che denotano le marche (la più alta di queste si riferisce ad acque dolci tropicali, la più bassa cartevalori karteva'lori o carte-valori s. f. pl. grafia unita di carte valori. - finanz., banc. documenti cartacei aventi valore negli scambi ? assegni, azioni, banconote, francobolli, marche da bollo. Definizione Treccani

