La definizione e la soluzione di: Realizza censimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISTAT

Curiosità : Realizza censimenti

Chieti uno dei più noti compositori settecenteschi fu Saverio Selecchy, che realizzò il Miserere del Salmo 50. Un grande musicista classico abruzzese fu Gaetano ... Significato istat

Neologismi (2008) extra-Ue (extra UE), agg. inv. Che non fa parte dell’Unione con i paesi extra-Ue. … I dati che sono stati resi noti ieri dall’Istat, relativamente alla bilancia commerciale di agosto dell’Italia con i paesi extra-Ue denotano una Definizione Treccani

Altre definizioni con realizza; censimenti; In teologia, l atto divino che realizza l universo; realizza tore materiale di un delitto; Tendenza a realizza re l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; Progetti irrealizza bili; Realizzai censimenti ; Realizza i censimenti in Italia; Li conta chi fa i censimenti ; Cerca nelle Definizioni