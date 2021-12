La definizione e la soluzione di: Ravenna ne fu la capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : IMPERO ROMANO D OCCIDENTE

Curiosità : Ravenna ne fu la capitale

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Ravenna (disambigua). Ravenna (ascolta[?·info], AFI: /ra'venna/ o /ra'v?nna/; Ravèna in romagnolo) ... Significato impero%20romano%20d%20occidente

occidènte s. m. dal lat. occidens -entis (sottint. sol Petrarca); Caduto lo splendor che all’occidente Inargentava della notte il velo ( dell’Europa; l’Impero romano d’O., la sezione occidentale dell’Impero romano, risultante dalla Definizione Treccani

