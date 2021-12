La definizione e la soluzione di: Le rappresentano i capi di Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAZIONI

Curiosità : Le rappresentano i capi di Stato

Elenco dei capi di Stato e di governo in carica nei vari Stati del mondo, sia quelli riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite che gli Stati ... Significato nazioni

Neologismi (2008) non-democrazia (non democrazia), s. f. La contraddizione, l’antitesi Prima pagina) • Se osserviamo alcune delle recenti polemiche che hanno diviso i Paesi membri delle Nazioni Unite o di altre assemblee globali, non si è trattato di uno scontro tra internazionale internatsjo'nale agg. comp. di inter- e nazione, sull'es. dell'ingl. international. - 1. che riguarda nazioni e stati diversi: relazioni i.; ente i. . domestico, interno, nazionale, lett. patrio. 2. che interessa, è comune a più nazioni: lingue i. ? sovrannazionale, spec. in riferimento a notorietà mondiale. 3. estens Definizione Treccani

