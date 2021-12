La definizione e la soluzione di: E raffigurata nella bandiera dell Arabia Saudita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPADA

Curiosità : E raffigurata nella bandiera dell Arabia Saudita

con raffigurata la testa di un Uro), per distinguerla dalla bandiera rumena, che ha gli stessi colori. Ad effetto del fatto che lo stemma non è simmetrico ... Significato spada

spada s. f. lat. spatha, dal gr. sp???, propr. «spatola», strumento dei tessitori e dei «spatha» romana di origine celtica, ecc.). Dopo la caduta dell’impero romano si affermò la spada lunga, con lama larga a due tagli ed elsa cruciforme, come tipica arma di difesa e CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – MILITARIA spada s. f. lat. spatha, dal gr. spáthe 'spatola'. - 1. arm. arma bianca a lama per lo più lunga, diritta e appuntita lett. acciaro, lett. brando, scherz. stocco. ? Locuz. prep.: fig., a spada tratta con grande determinazione: difendere qualcuno a fig. a. persona abile nel maneggiare la spada: è un'ottima s. lama, schermidore, Definizione Treccani

