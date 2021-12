La definizione e la soluzione di: Rafael _, grande tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NADAL

Curiosità : Rafael _, grande tennista

scrisse: "Se Crawford vincesse, sarebbe come segnare un grande slam nel bridge". Il tennista australiano vinse due set della finale contro Fred Perry ... Significato nadal

Neologismi (2020) pinsa (Pinsa) s. f. 1. Specialità della cucina romana, consistente in una focaccia bassa, di forma ovale o rettangolare, a base di una miscela variabile di farine (per es. frumento, riso, soia) di pizza). Per quanto riguarda l’accezione 2, interessante la loc. dialettale pinsa de Nadal (‘pinza di Natale’) in un articolo del «Corriere della sera» del 22 dicembre 1963 Definizione Treccani

Altre definizioni con rafael; grande; tennista; Un colpo... di rafael Nadal; Il rafael del tennis; rafael Correa ne è stato Presidente nel 2007; Il rafael campione spagnolo di tennis; Fu un grande matematico; grande città dell antichità; A Milano c è il Pavese e il grande ; La grande costellazione con una famosa cintura; L Andy tennista vincitore di Wimbledon 2016; Colpo del tennista ; Iniziali di Sampras, l ex tennista ; Iniziali di Sampras, l ex tennista ; Cerca nelle Definizioni