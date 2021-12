La definizione e la soluzione di: Quello di vite ha i pampini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

cirri. Le foglie (i cosiddetti pampini) sono palmate, con lembo intero o suddiviso in genere in 3 o 5 lobi più o meno profondi; di rado possono esseri ... Significato tralcio

tràlcio (ant. tralce) s. m. lat. tradux -ucis, der. di traducere o un grappolo, ne segue uno che ne è privo): io sono la vite e voi i tralci, parole di Cristo ai suoi discepoli (Giovanni 15, 5: lat. ego sum vitis vos palmites). Per estens tralcio 'tralt?o s. m. lat. tradux -ucis, der. di traducere 'trasportare', nel senso di 'trapiantare'. - ramo della vite o di piante rampicanti: un t. d'edera lett. palmite, sarmento. Definizione Treccani

