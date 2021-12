La definizione e la soluzione di: Quello solforico ustiona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACIDO

Curiosità : Quello solforico ustiona

stai cercando il romanzo di Amélie Nothomb, vedi Acido solforico (romanzo). L'acido solforico è un acido minerale forte, liquido a temperatura ambiente ... Significato acido

àcido1 agg. dal lat. acidus, affine a acer, acetum, ormai a. e quasi immangiabili; avere lo stomaco a., soffrire di iperacidità. Come s. m., acidità, sapore acido: questa carne ha preso l’a.; avere un po’ d’a. allo stomaco. 2. In acido 'at?ido dal lat. acidus. - ¦ agg. 1. di sapore spiacevole e non dolce: un vino a. acre, agro, aspro. dolce. smielato, zuccheroso. dolciastro. 2. , bonario, dolce, garbato, gentile, indulgente, mite. ¦ s. m. 1. solo al sing. sapore acido acidità. dolcezza. 2. gerg. sostanza allucinogena LSD. ? allucinogeno. Definizione Treccani

Altre definizioni con quello; solforico; ustiona; quello di vite ha i pampini; E bianco quello di Alba; E montuoso quello ligure; C è quello di Maistra; Il solforico ustiona; Quello solforico corrode; ustiona ta; Il solforico ustiona ; Cerca nelle Definizioni