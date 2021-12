La definizione e la soluzione di: C è quello di Maistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PO

Curiosità : C e quello di Maistra

Disambiguazione – "De Maistre" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi De Maistre (disambigua). Il conte Joseph-Marie de Maistre ([?o'z?f ma'?i ... Significato po

Neologismi (2008) deregolamentatore s. m. Chi si propone di abolire l’eccessiva un modo utile per tenere unito il suo popolo, un po’ cattolico, un po’ conservatore, un po’ localista, un po’ deregolamentatore. ( Franco Debenedetti , Sole 24 Ore, 8 marzo 2008, p scarso. Finestra di approfondimento Quantità ridotta - Numerosi agg. e avv. esprimono in ital. il concetto di quantità più o meno elevata. Tra gli agg. più com. per quantità elevate si annoverano molto,tanto sinon. più com. di esiguo è limitato: una persona di cultura limitata o di limitata cultura. Poco e po’ - Poco è agg. e avv. assai com. in tutti i registri e si può dire che non Definizione Treccani

Altre definizioni con quello; maistra; C è anche quello parlato; C è quello botanico; Il più grosso è quello reticolato; È Grande quello attorno a Roma; C'è quello di maistra ; Cerca nelle Definizioni