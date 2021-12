La definizione e la soluzione di: Quelle a bruciapelo mettono in imbarazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DOMANDE

Curiosità : Quelle a bruciapelo mettono in imbarazzo

Significato domande

Neologismi (2008) madre di tutte le domande loc. s.le f. La domanda più importante, non notare che il futuro candidato premier del centrosinistra ha eluso la madre di tutte le domande: come mai tutte le belle cose che dite di voler fare, una volta arrivati al scantonare der. di cantone, col pref. s- nel sign. 4 per il tr. e nel sign. 3 per l'intr. io scantóno, ecc.. - ¦ v. tr. edil. rendere meno acuto uno spigolo vivo: s. il marmo a una responsabilità e sim. fam. scapolare, svicolare. b. eludere domande imbarazzanti: alle nostre domande ha subito scantonato cambiare discorso, svicolare. ? divagare. Definizione Treccani

Altre definizioni con quelle; bruciapelo; mettono; imbarazzo; In psicologia ci sono quelle di Rorschach; quelle ardenti emettono idrocarburi gassosi; quelle di Lieberkühn sono ghiandole intestinali; quelle madri sono usate nella fitoterapia; Quelle ardenti emettono idrocarburi gassosi; Le commettono i somari; Li trasmettono le radio; Le commettono gli incivili; Privo di vergogna o imbarazzo ; Sensazione di imbarazzo ; Superare il gelo dell'imbarazzo : rompere il __; A volte crea imbarazzo ; Cerca nelle Definizioni