La definizione e la soluzione di: Da quella olimpica si spara al piattello.

Soluzione 5 lettere : FOSSA

fòssa1 s. f. lat. fossa, der. di fodere «scavare». – 1. in etnologia, il tipo di tomba nella quale le salme sono deposte nel fondo di una fossa profonda e stretta. 2. In geologia: f. tettonica, area, più o meno vasta, di sprofondamento fossa 'f?s:a s. f. lat. fossa, der. di fodere 'scavare'. - 1. a. idraul. scavatura del terreno, fatta lungo o attraverso i campi per lo scolo delle un castello e sim.: dentro a l'alte f. Che vallan quella terra sconsolata Dante fossato, fosso. c. scavatura del terreno, con varie funzioni: f. per le viti; f. del letame Definizione Treccani

Altre definizioni con quella; olimpica; spara; piattello; quella arbitrale scende in campo; quella nera si occupa di delitti; Nelle navi c è quella di comando; Alfred Wegener postulò quella dei continenti; Donna... olimpica | Venerdì 26 novembre 2021; Una prova olimpica di atletica in più gare, riservata alle donne; Il portatore della fiaccola olimpica ; Donna...olimpica ; Così è l ordine di spara re più aggressivo; Chi spara lo sfiora con lo sguardo; spara bombe di ridotta potenza; Lo è il fucile dopo aver spara to; C’è quello al piattello ; Sport in cui si spara a un piattello ; C'è quello al piattello ; Quello al piattello è uno sport; Cerca nelle Definizioni