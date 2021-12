La definizione e la soluzione di: Quella inglese è dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ZUPPA

La zuppa inglese è un dolce al cucchiaio italiano, a base di crema pasticcera e pan di Spagna imbevuto in liquori quali alchermes, rosolio, amaretto o ... Significato zuppa

zuppa s. f. dal germ. *suppa «fetta di pane inzuppato»; nel sign. 4, è un deverbale di zuppare. , aglio e prezzemolo; z. di cozze alla marinara, con olio, aglio e prezzemolo; zuppa di pesce, che, nelle varie regioni, ha diverse preparazioni, con nomi diversi come boiabessa CATEGORIA: ALIMENTAZIONE zuppa 'tsup:a o 'dzup:a s. f. dal germ. ?suppa 'fetta di pane inzuppato'. - 1. a. gastron. vivanda in brodo, preparata con ingredienti e in modi , con la prep. con del primo arg. e in del secondo arg., o assol. ? ZUPPARE. b. estens. mescolanza incongrua e sgradevole di cose da mangiare spreg. brodaglia, spreg CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

