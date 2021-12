La definizione e la soluzione di: Quella arbitrale scende in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TERNA

Curiosità : Quella arbitrale scende in campo

AIA, sfidando l'attuale presidente Marcello Nicchi. Insieme a lui, scende in campo Matteo Apricena, come vicepresidente. Tuttavia, la candidatura non ... Significato terna

tèrna s. f. femm. sostantivato dell’agg. terno. – Genericam., complesso di tre persone o cose. In partic.: 1. nella t. o escluso dalla t.; essere il primo, il secondo, il terzo nella (o della) terna. 2. a. Nel gioco del calcio, t. arbitrale, il complesso costituito dall’arbitro e dai due terna 't?rna s. f. femm. sost. dell'agg. terno. - complesso di tre persone o cose terzetto, solo di persone trio. Definizione Treccani

