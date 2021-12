La definizione e la soluzione di: Quasi un metro in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IARDA

Curiosità : Quasi un metro in Inghilterra

pòllice s. m. dal lat. pollex -licis, di origine incerta. – 1. a. inch), il cui simbolo è '' e che risulta pari a 112 di piede e a 136 di iarda, ossia 2,54 cm; è in uso anche in Italia , soprattutto per indicare le dimensioni dello schermo dei CATEGORIA: ANATOMIA yard j?:d, it. jard s. ingl. dall'anglosassone gerd, gird, gyrd con g- pronunciata g, propr. 'verga, pertica', voce di origine germ., usato in ital. al masch. - unità di misura inglese di lunghezza, pari a 0,9144 metri iarda. Definizione Treccani

