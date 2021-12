La definizione e la soluzione di: Un quartiere di Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MIRAFIORI

Curiosità : Un quartiere di Torino

Le circoscrizioni di Torino sono le 8 macro-zone amministrative in cui suddivisa la città di Torino a partire dal 2016, coi relativi centri civici. A ... Significato mirafiori

Neologismi (2008) madre di tutte le domande loc. s.le f. La domanda più importante, mondo – per Fiat Auto, per i suoi stabilimenti in gran parte obsoleti a cominciare da Mirafiori, per le sue vendite bloccate da anni di crisi produttiva e ideativa ( Marco Bonatti Definizione Treccani

Altre definizioni con quartiere; torino; Il quartiere di Siracusa dell Anfiteatro romano; quartiere di Padova che ospita un noto santuario; Storico quartiere a sud est di Milano; Il quartiere finanziario di Parigi; I calciatori del torino ; Quartiere di torino simbolo della FIAT; La squadra bianconera di torino ; Fra torino e Alessandria; Cerca nelle Definizioni