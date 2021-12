La definizione e la soluzione di: Può vederle chi soffre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STELLE

Curiosità : Puo vederle chi soffre

Significato stelle

Neologismi (2013) cinque stelle (o 5 stelle) loc. agg.le e s.le m. e f. inv. In politica, aderente al Movimento 5 Stelle. ? tit. Beppe Grillo e gli attivisti 2012) • Se qualcuno aveva fatto di conto su un possibile «aiutino» dei Cinque stelle, i veti di ieri hanno spazzato via ogni illusione. Qualche dissidente comincia a venire allo stella 'stel:a s. f. lat. stella. - 1. astron. corpo celeste, costituito da enormi masse di gas a temperatura molto elevata, dotato di luce propria: s. nane; s. pascoli e dirupi calcarei delle Alpi, dei Pirenei e dei monti dell'Asia Edelweiss; stella di mare o marina nome comune degli echinodermi che vivono sui fondali marini e hanno Definizione Treccani

