La definizione e la soluzione di: Può precedere Luca, Marco e anche Franco.

Soluzione 4 lettere : GIAN

Curiosità : Puo precedere Luca, Marco e anche Franco

furono quelle di Giuseppe Jappelli. Disposti a destra e sinistra in modo simmetrico a precedere la facciata, due grandi grifi stilofori di età romanica ... Significato gian

Neologismi (2008) polarolo agg. (iron.) Del Polo delle Libertà. ? «Il ministero della legge sull’aborto e senza alcuna sperimentazione selvaggia», apre alla pillola abortiva Ru486. ( Gian Antonio Stella , Corriere della sera, 8 agosto 2006, p. 1, Prima pagina dipingere. Finestra di approfondimento Modi di dipingere - Il concetto di «rappresentare gra?camente, per lo più mediante l’uso di colori» è espresso da vari verbi, secondo le tecniche la mano Dante; e quei che furo a’ nostri dì, o sono ora, Leonardo, Andrea Mantegna, Gian Bellino, duo Dossi, e quel ch’a par sculpe e colora, Michel, più che mortale, Angel Definizione Treccani

